Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела об убийстве Дарьи Дугиной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина. Об этом сообщается в пресс-службе СК России.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Дугина погибла за рулем автомобиля, когда под ним сработало взрывное устройство.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. С учётом полученной информации, следствие делает вывод, что убийство было заранее спланировано и имеет заказной характер.