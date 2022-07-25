В Минздраве РФ заявили, что масочный режим в больницах и поликлиниках не отменялся

Масочный режим в российских медицинских учреждениях не отменялся, соблюдение противоэпидемических мер необходимо из-за продолжающейся циркуляции коронавируса Covid-19. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Ранее Telegram-канал Baza рассказал, что еще 14 июля состоялось заседание оперативного штаба Минздрава под руководством главы ведомства Михаила Мурашко, на котором будто бы было принято решение вернуть противоэпидемический режим из-за распространения коронавируса.

В частности, по информации канала, во всех медучреждениях решили возобновить масочный режим и разделение потоков пациентов. Медиков, которые работают с пациентами, предположительно зараженными инфекционными заболеваниями, обязали носить перчатки, респираторы и защитные щитки.

«Решение оперативного штаба Минздрава России призвано дополнительно указать коллегам в регионах на необходимость соблюдения знакомых всем противоэпидемических мер для защиты здоровья медицинских работников и пациентов. При этом масочный режим в медицинских организациях не отменялся», — объяснил ситуацию Кузнецов.

В Татарстане действие Covid-ограничений было приостановлено с 8 июля. Вместе с тем Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике. К 22 июля уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в регионе упал до 6,9%.