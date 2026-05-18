Ребенок, на которого напал бультерьер, в настоящее время находится в КДМЦ Челнов

Фото: сайт минздрава РТ

Хозяина бойцовской собаки, напавшей на девочку в Нижнекамске, задержали. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

«У собаки есть хозяин, который на сегодняшний день задержан, находится в следственном изоляторе, идут следственные действия. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, прим. Т-и). Прошу обратить особое внимание, такие случаи не должны оставаться без должной оценки, и хозяин собаки должен понести самое строгое наказание», – сказал он

Беляев также рассказал, что ребенок в настоящее время находится в КДМЦ Челнов, за его состоянием внимательно следят. Семье девочки будет оказываться поддержка со стороны властей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в субботу бультерьер изувечил 12-летнюю девочку в Нижнекамске – у нее изувечено лицо и оторвано ухо. После этого было возбуждено уголовное дело, установлены личности владельца собаки и того, кто ее выгуливал в тот день. К хозяину нагрянули следователи. Расследование находится на контроле прокуратуры.