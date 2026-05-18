news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 18 мая 2026 09:57

Хозяина бойцовской собаки, напавшей на девочку в Нижнекамске, задержали

Читайте нас в
Телеграм
Хозяина бойцовской собаки, напавшей на девочку в Нижнекамске, задержали
Ребенок, на которого напал бультерьер, в настоящее время находится в КДМЦ Челнов
Фото: сайт минздрава РТ

Хозяина бойцовской собаки, напавшей на девочку в Нижнекамске, задержали. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

«У собаки есть хозяин, который на сегодняшний день задержан, находится в следственном изоляторе, идут следственные действия. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, прим. Т-и). Прошу обратить особое внимание, такие случаи не должны оставаться без должной оценки, и хозяин собаки должен понести самое строгое наказание», – сказал он

Беляев также рассказал, что ребенок в настоящее время находится в КДМЦ Челнов, за его состоянием внимательно следят. Семье девочки будет оказываться поддержка со стороны властей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в субботу бультерьер изувечил 12-летнюю девочку в Нижнекамске – у нее изувечено лицо и оторвано ухо. После этого было возбуждено уголовное дело, установлены личности владельца собаки и того, кто ее выгуливал в тот день. К хозяину нагрянули следователи. Расследование находится на контроле прокуратуры.

#Радмир Беляев #нижнекамск #собака укусила ребенка
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Песков допустил, что россияне могут встретить Путина за рулем на дороге

Песков допустил, что россияне могут встретить Путина за рулем на дороге

17 мая 2026
Под Казанью МЧС проверяет, соблюдают ли садоводы правила пожарной безопасности

Под Казанью МЧС проверяет, соблюдают ли садоводы правила пожарной безопасности

17 мая 2026
Новости партнеров