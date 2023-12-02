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Спорт 2 декабря 2023 12:19

Глава Минспорта РТ Владимир Леонов рассказал о реализуемых с Алиной Загитовой проектах

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Глава Минспорта РТ Владимир Леонов рассказал о реализуемых с Алиной Загитовой проектах

О проектах, которые Минспорта Республики Татарстана реализует совместно с Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, рассказал глава ведомства Владимир Леонов.

«Мы с Алиной Загитова реализуем уже несколько проектов, в том числе один из таких революционных проектов планируем открыть в Казани школу, названную ее именем. На следующий год всех ждем в Казань, в нашу столицу, у нас два больших мероприятия состоится. В феврале мы впервые вообще в истории проведем "Игры будущего"- новый проект, связанный с фиджиталом», – сообщил министр, общаясь с журналистами на выставке-форуме «Россия».

Кроме того, Леонов рассказал о том, как Казань готовится к проведению Международного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС», которые запланированы на июнь 2024 года.

«Порядка 70-80 стран мы приглашаем в Казань. 27 видов спорта, почти всю нашу спортивную инфраструктуру будем задействовать. В том числе и Деревню Универсиады, где будут жить спортсмены. Вспомним, как проводили "Универсиаду" 10 лет назад. Очень похожие будут виды спорта, схожий формат, приблизительно такой же тоже новый проект "Игры стран БРИКС". Всех ждем», – рассказал Леонов.

#Минспорта РТ #владимир леонов #алина загитова
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