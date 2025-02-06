В Минсельхозпроде РТ оценили риск нашествия саранчи из-за теплой зимы

В Татарстане в этом году не ожидают серьезного нашествия саранчи из-за аномально теплой зимы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Россельхозцентр прогнозирует возможное проявление саранчи в соседних с Татарстаном регионах. Это Башкортостан, Оренбургская, Самарская и Саратовская области. По Татарстану не такой большой риск, но тем не менее мы должны быть готовы ко всему. Даже то, что в соседних регионах она прогнозируется, не говорит о том, что саранча там будет», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что всё будет зависеть от погодных условий летом – суммы эффективных температур, осадков.

В прошлом году в Татарстане обнаружили саранчу на небольших земельных участках – в основном там, где не проводилась обработка почвы. Однако, по информации министерства, насекомые не нанесли серьезного ущерба урожаю.

«Нужно помнить, что саранча размножается в тех местах, где не происходит обработка почвы, – это луга и пастбища», – отметили в министерстве.