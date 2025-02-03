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Общество 3 февраля 2025 13:09

Агроном рассказал о последствиях возможного нашествия саранчи

Возможное массовое нашествие саранчи на 21 регион России, включая Татарстан, может усложнить жизнь аграриев, но не приведет к катастрофе. Об этом рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев, передает RT.

«Саранча питается всем растительным, которое только попадается на ее пути. По сути, после себя туча саранчи оставляет пустыню. Поэтому это большая проблема <...>», — констатировал специалист, заметив, что теплая зима способствует лучшей выживаемости насекомых.

По словам агронома, саранча обычно обитает на юге России, но из-за теплой погоды мигрирует в регионы, находящиеся севернее. Ключевым способом борьбы с этим вредителем, как и с другими насекомыми, он назвал инсектициды.

«Конечно, это плохо. Инсектициды стоят денег, и аграриям необходимо будет вкладывать их стоимость в свою продукцию при реализации. В итоге это может сказаться на удорожании цен уже для потребителей сельскохозяйственной продукции», — отметил Воробьев.

Кроме того, эксперт напомнил, что использование инсектицидов «не очень полезно для человека» и что это, соответственно, «вынужденное зло».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстану и еще 20 регионам из-за аномальной зимы угрожает нашествие саранчи.

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#Сельское хозяйство
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