Минобороны: Взрывы в Крыму произошли из-за детонации боеприпасов

Причиной взрывов на военном аэродроме в Сакском районе Крыма стала детонация боеприпасов. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает Минобороны России.

«Девятого августа около 15.20 на территории аэродрома Саки, в районе населенного пункта Новофедоровка, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов, находящийся на месте происшествия, отметил, что на месте работают бригады скорой и санавиация, за медпомощью никто из гражданского населения не обращался.

«Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями», — заявил он в своем Telegram-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в районе поселка Новофедоровка прогремела серия взрывов.