Несколько взрывов произошло в районе поселка Новофедоровка в Крыму
В районе поселка Новофедоровка в Крыму произошло несколько взрывов.
«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», – заявил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, комментируя информацию СМИ о взрыве, произошедшем на аэродроме в Сакском районе.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место ЧП.
«Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются», — отметил он.