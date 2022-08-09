Несколько взрывов произошло в районе поселка Новофедоровка в Крыму

В районе поселка Новофедоровка в Крыму произошло несколько взрывов.

«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», – заявил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, комментируя информацию СМИ о взрыве, произошедшем на аэродроме в Сакском районе.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место ЧП.

«Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются», — отметил он.