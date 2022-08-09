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Ру Тат
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Здоровье
9 августа 2022  17:58

Пять человек пострадали из-за детонации снарядов на аэродроме в Крыму

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После ЧП, произошедшего на аэродроме в Сакском районе Крыма, пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Заявление министра здравоохранения республики опубликовано в Telegram-канале советника главы Крыма Олега Крючкова.

«По состоянию на 17.30 из Сакского района в больницы доставлено пятеро пострадавших, среди них ребенок», — заявил глава Минздрава Крыма Константин Скорупский.

По его словам, четверым пострадавшим с порезами от осколков стекла была оказана амбулаторная помощь. Пятому пациенту с непроникающим ранением грудной клетки проводится операция. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Все в легкой степени и отправлены домой после оказания медицинской помощи», — прокомментировал Скорупский состояние четверых пострадавших.

Сегодня после 17.00 в районе поселка Новофедоровка произошло несколько взрывов. На место выехали экстренные службы и глава региона Сергей Аксенов. Позже стало известно, что ЧП произошло на аэродроме в Сакском районе, где сдетонировали боеприпасы. Причины произошедшего выясняются.

#Крым #взрыв #пострадавшие
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