В ближайшее время Великобритания не собирается передавать Киеву истребители, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. По его словам, передача боевых самолетов Киеву заняла бы несколько месяцев, поэтому Лондон предпочитает сосредоточиться на поставках других средств для защиты украинского воздушного пространства, в том числе ракет большей дальности и беспилотников.

«Те же самые результаты могут быть достигнуты, но, возможно, другим способом и не занимая месяцы, которые, конечно, потребовались бы для передачи истребителей», – объяснил руководитель британского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что с весны Великобритания начнет обучать украинских летчиков работе на своих самолетах. Позднее британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что эта подготовка станет «первым шагом по предоставлению передовых самолетов». Он отметил, что для управления этими сложными боевыми истребителями «могут уйти месяцы, если не годы».

8 февраля посольство России в Лондоне предупредило власти Соединенного королевства о том, что поставки британских самолетов киевскому режиму чреваты серьезными последствиям для всего мира.