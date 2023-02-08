Посольство РФ предупредило Великобританию о последствиях поставок истребителей Украине

Вероятные поставки британских истребителей Украине приведут к последствиям для всего мира. Об этом заявили в посольстве России в Великобритании, передает ТАСС.

«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии (поставках истребителей — прим. Т-и) будет „кровавая жатва“ очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира», — заметили в диппредставительстве.

«Россия найдет чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны», — утверждается также в заявлении посольства.

Ранее стало известно, что с весны Великобритания начнет обучать украинских летчиков работе на своих самолетах. Позднее Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак подтвердил, что эта подготовка станет «первым шагом по предоставлению передовых самолетов».

«Это процесс. Это займет некоторое время. Мы начали этот процесс сегодня. Мы стремимся поддержать Президента [Украины Владимира Зеленского] и его страну в достижении победы. Ничего не исключено», — пояснил Сунак.