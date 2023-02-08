Сунак заявил, что не исключает предоставление любой помощи Украине

В вопросе предоставления Великобританией военной помощи Украине «ничего не исключено». Об этом заявил Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, пишет британская газета The Guardian.

При этом Сунак подтвердил, что истребители, о поставках которых просит украинская сторона, стали частью разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшим сегодня в Лондон.

Соответственно, по словам главы Правительства Британии, анонсированная ранее подготовка пилотов ВВС Украины на машинах натовского стандарта станет «первым шагом по предоставлению передовых самолетов».

«Это процесс. Это займет некоторое время. Мы начали этот процесс сегодня. Мы стремимся поддержать Президента [Зеленского] и его страну в достижении победы. Ничего не исключено», — резюмировал Сунак.

Премьер также напомнил, что Великобритания была второй после Соединенных Штатов страной по объему поставок военной техники Украине и стала первым государством «Большой семерки», которое объявило о поставке Киеву основных боевых танков.