В МИДе заявили о «тяжелых последствиях» для НАТО в случае расширения на восток

Расширение НАТО не должно происходить в ущерб безопасности других стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Натовцы утверждают, что каждая страна имеет право самостоятельно определять, как ей обеспечивать свою безопасность — вплоть до подключения к военно-политическим союзам. Но хочу подчеркнуть: свобода вступления в союзы не может быть абсолютной», — заметил дипломат.

По мнению Рябкова, вступление в военно-политические союзы «не должно осуществляться за счет безопасности других государств». В связи с этим он сослался на опыт ОБСЕ.

«Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно. <…> Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжелыми», — добавил замглавы МИД.

После недавнего онлайн-саммита с Президентом РФ Владимиром Путиным Президент США Джо Байден рассказал о подготовке встречи, на которой члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность России из-за расширения этого военно-политического союза.

После этого российский МИД потребовал дезавуировать решение о возможности включения Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Об отсутствии у России права контролировать действия других стран заявил в ответ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.