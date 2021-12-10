МИД РФ потребовал дезавуировать решение о возможности включения Украины и Грузии в НАТО

Североатлантическому альянсу следует дезавуировать принятое на Бухарестском саммите 2008 года решение о возможности принятия Украины и Грузии в НАТО. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что „Украина и Грузия станут членами НАТО“, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — „не укреплять свою безопасность за счет безопасности других“», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Сославшись на точку зрения Президента РФ Владимира Путина, МИД напомнил, что Россия настаивает на выработке «серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России».

Ранее после переговоров с Владимиром Путиным Президент США Джо Байден рассказал о подготовке встречи, где члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность РФ из-за расширения этого военно-политического союза. Руководство России будто бы рассчитывает, что Североатлантический альянс согласится взять на себя обязательства об отказе от расширения на восток.

При этом, как сообщало ИА «Татар-информ», Байден заявил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что решение о вступлении его страны в НАТО зависит от воли украинского народа.