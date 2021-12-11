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Политика
11 декабря 2021  00:28

Столтенберг: Россия не может контролировать вхождение Украины в НАТО

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Россия не может контролировать процесс вхождения Украины в НАТО — это будут решать только сама страна и ее союзники. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Отношения НАТО с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Украиной, а не кем-либо другим. Мы готовы сесть за стол переговоров с Россией. Но не пойдем на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу», — подчеркнул генсек, отвечая на вопрос, готов ли альянс отказаться от планов по вступлению Украины в его состав. 

Таким образом Йенс Столтенберг прокомментировал заявление российского МИД, в котором говорилось, что нужно официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса.

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