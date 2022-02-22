В МИД РФ заявили, что Россия не боится западных санкций

Россия не боится санкций, в том числе по «Северному потоку-2», которые могут быть введены после признания ЛНР и ДНР, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Москва ничего не боится», – сказал дипломат в ответ на вопрос, опасается ли российская сторона новых санкций.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах с украинской стороны. Через день было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, а 19-го числа в республиках началась всеобщая мобилизация.

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому Президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании ЛНР и ДНР, после чего страны Запада начали обсуждать возможность введения новых санкций.

Секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Администрация США ожидала от России такого шага и готова на это немедленно отреагировать.