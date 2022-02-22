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Политика
22 февраля 2022  01:21

В Белом доме заявили, что ожидали признания Россией ДНР и ЛНР

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Администрация США ожидала от России заявления о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и готова на этот шаг немедленно отреагировать, передает РИА Новости.

Уточняется, что Белый дом обнародовал заявление Псаки. 

«Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать», — подчеркнула она.

21 февраля Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, признают только военное решение конфликта в Донбассе.

Президент Путин сразу после обращения в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

#днр и лнр #США
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