Датская компания Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии на производство своей продукции

Пивоваренная корпорация Carlsberg Group решила отозвать лицензии у компании «Балтика» на производство своей продукции. Об этом сообщается на сайте датской корпорации.

«Мы проинформировали пивоваренный завод "Балтика" о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют "Балтике" производить, выводить на рынок и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», – говорится в сообщении.

В компании заявили, что таким образом она отреагировала на указ Президента России Владимира Путина о временной передаче управления «Балтикой» Росимуществу, подписанный в июле 2023 года.

В сообщении корпорации говорится, что до 1 апреля 2024 года будет действовать ограниченный период распродажи, в течение которого «Балтика» сможет израсходовать имеющиеся запасы продукции.

Напомним, в марте 2022 года Carlsberg Group объявила о своем уходе с российского рынка.