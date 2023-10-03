Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Датская компания Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии на производство своей продукции
Пивоваренная корпорация Carlsberg Group решила отозвать лицензии у компании «Балтика» на производство своей продукции. Об этом сообщается на сайте датской корпорации.
«Мы проинформировали пивоваренный завод "Балтика" о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют "Балтике" производить, выводить на рынок и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», – говорится в сообщении.
В компании заявили, что таким образом она отреагировала на указ Президента России Владимира Путина о временной передаче управления «Балтикой» Росимуществу, подписанный в июле 2023 года.
В сообщении корпорации говорится, что до 1 апреля 2024 года будет действовать ограниченный период распродажи, в течение которого «Балтика» сможет израсходовать имеющиеся запасы продукции.
Напомним, в марте 2022 года Carlsberg Group объявила о своем уходе с российского рынка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»