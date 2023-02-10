Захарова: Тема мирного договора с Японией закрыта

Для России тема мирного соглашения с Японией закрыта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта», — сказала дипломат.

7 января глава японского МИД Ёсимаса Хаяси отметил, что Правительство Японии все еще нацелено на заключение мирного договора с Россией. Позже Премьер-министр Фумио Кисида добавил, что продолжит переговоры, чтобы «прояснить» принадлежность четырех северных островов. По его мнению, двум странам необходим мирный договор, несмотря на трудные отношения, сложившиеся из-за ситуации вокруг Украины.

После начала спецоперации, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, Япония начала вводить ограничительные меры против России. Под санкции попали многие российские должностные лица, бизнесмены, военные, а также крупные организации: корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“», ПАО «КАМАЗ» и другие. Кроме того, с 3 февраля этого года японские власти установили запрет на экспорт в Россию вакцин, медоборудования и роботов.