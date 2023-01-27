Япония ввела санкции против КАМАЗа и Когогина

Япония расширила санкции против России. Ограничительные меры введены против еще 22 физических лиц, включая и генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Это следует из сообщения японского Министерства иностранных дел.

«Чтобы внести свой вклад в <...> международные усилия по обеспечению мира <...>, Кабинет министров одобрил такие меры, как замораживание активов в отношении должностных лиц России», — отмечается в заявлении японского МИД.

Кроме того, персональные санкции затронули первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, министра юстиции России Константина Чуйченко, детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, заместителя министра обороны России Михаила Мизинцева и генерал-лейтенанта российской армии Сергея Рыжкова.

Под санкциями также оказались философ и публицист Александр Дугин, родственники бизнесмена Сулеймана Керимова — Нариман, Саид, Амина и Гульнара Керимовы, а также его жена Фируза Керимова, председатель совета директоров ООО »Бонум Кэпитал» Мурат Алиев, генеральный директор АО ПКК «Миландр» Михаил Павлюк, бывший генеральный директор и председатель правления ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, бывший председатель правления международного аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко и экс-директор ОАО «СУЭК» Андрей Мельниченко.

Помимо этого, предусмотрены рестрикции против председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и члена ЦИК Николая Левичева, а также члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

Введены санкции и против трех компаний: корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“» и ПАО «КАМАЗ».

Экспортные ограничения распространены на 49 предприятий и организаций, включая челнинское АО «Ремдизель», Центр судоремонта «Звездочка», Московский авиационный институт, Тульский оружейный завод, Московский институт теплотехники, НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского», Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, Центральный аэрогидродинамический институт и предприятие «Авиаагрегат».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медоборудования и роботов с 3 февраля.