МИД Японии подтвердил готовность к мирному договору с Россией

Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией относительно «северных территорий». Однако Токио по-прежнему осуждает проведение спецоперации на Украине и продолжит санкционное давление на Москву, рассказал глава японского МИД Есимаса Хаяси.

«Что касается вопроса по „северным территориям“, то наша дипломатическая позиция, согласно которой мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий, не изменилась. Что же касается возобновления проекта посещения могил, то это является одним из наших высших приоритетов. Правительство Японии надеется на скорейшее <...> возобновление», — цитирует его РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Япония не откажется от санкций против России.

«В то же время, относительно вопросов, в частности, экономической деятельности, таких как рыболовство или безопасность судоходства, то есть относительно вопросов, которые Япония и Россия должны решать как соседствующие страны, мы будем в наших действиях исходить из национальных интересов Японии», — продолжил он.

Премьер-министр страны Фумио Кисида добавил, что нерешенность вопроса о «северных территориях» «очень прискорбна». Поэтому странам необходим мирный договор, несмотря на трудные отношения, сложившиеся из-за ситуации вокруг Украины.