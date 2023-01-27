Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медоборудования и роботов с 3 февраля

Начиная с 3 февраля этого года Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Это следует из заявления японского Министерства экономики, торговли и промышленности.

Кроме того, окажется запрещен ввоз в РФ радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Помимо этого, под запрет попадут поставки различных химических веществ, в том числе слезоточивого газа, и порошка для снятия отпечатков пальцев.

Нельзя будет поставлять в Россию и оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальванического производства.

В общей сложности новые санкционные ограничения затрагивают более 80 наименований товаров.