В МИД РФ заявили, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации

Переговоры между Россией и Украиной находятся в стагнации. Об этом заявил заметститель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев, сообщает ТАСС.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, страны НАТО, выступая за прекращение боевых действий, сами делают всё, чтобы этого не произошло. Он обратил внимание на то, что только США уже направили Украине оружия на 3,8 млрд долларов.

«Активно участвуют в поставках вооружений и Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики. Это ведет к затягиванию боевых действий, новым разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения», — поделился дипломат своим видением того, что именно мешает мирному урегулированию конфликта.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся в Беларуси 7 марта. Еще один этап консультаций был организован в Стамбуле 29 марта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать военную поддержку украинской стороне.