МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Нигер

Россиянам не рекомендуется посещать Нигер до того момента, пока обстановка в стране полностью не нормализуется, предупредил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он напомнил, что в африканской республике проживает малое количество граждан России и никаких инцидентов с их участием не было.

«С немногочисленными соотечественниками, проживающими в этой стране, поддерживается постоянная связь. Прорабатываются необходимые меры по обеспечению безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, 26 июля стало известно о свержении Президента Нигера Мохамеда Базума и закрытии границ страны, военные объявили общенациональный комендантский час. Позже Нигер открыл границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом. Базум в опубликованном обращении призвал США и другие мировые державы вмешаться и навести порядок в республике.

8 августа СМИ сообщили о том, что Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар могут направить 25 тыс. солдат для выполнения операции по стабилизации обстановки в Нигере.