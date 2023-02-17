В МИД РФ призвали Нуланд заняться шарами и НЛО, которые «бороздят просторы США»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посоветовала замгоссекретарю США Виктории Нуланд заняться «белыми шарами и НЛО». Так она прокомментировала слова Нуланд о том, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для Киева.

«Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно», – сказала Захарова (цитата по РИА Новости).

Слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждают участие США в конфликте на Украине, добавила она. По ее мнению, американские политики стремятся перенести конфликт на территорию России. «Это то, о чем мы предупреждали раньше и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию», – сказала дипломат.

Напомним, за последнее время в воздушном пространстве США военные обнаружили и сбили уже четыре летательных объекта, последний американские военные уничтожили 13 февраля. При этом глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал Глен ван Херк не исключил их внеземное происхождение.