Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В МИД РФ призвали Нуланд заняться шарами и НЛО, которые «бороздят просторы США»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посоветовала замгоссекретарю США Виктории Нуланд заняться «белыми шарами и НЛО». Так она прокомментировала слова Нуланд о том, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для Киева.
«Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно», – сказала Захарова (цитата по РИА Новости).
Слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждают участие США в конфликте на Украине, добавила она. По ее мнению, американские политики стремятся перенести конфликт на территорию России. «Это то, о чем мы предупреждали раньше и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию», – сказала дипломат.
Напомним, за последнее время в воздушном пространстве США военные обнаружили и сбили уже четыре летательных объекта, последний американские военные уничтожили 13 февраля. При этом глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал Глен ван Херк не исключил их внеземное происхождение.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»