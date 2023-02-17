Нуланд назвала военные объекты Крыма легитимной целью для Украины

Военные объекты в Крыму — это легитимная цель для Украины, считает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она напомнила, что Штаты поддерживают Киев в данном вопросе.

«Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — цитирует ее РИА Новости.

Она объяснила, что на территории Крыма действуют «массивные военные сооружения», превращенные РФ «в важные логистические точки».