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Политика 17 февраля 2023 06:26

Нуланд назвала военные объекты Крыма легитимной целью для Украины

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Военные объекты в Крыму — это легитимная цель для Украины, считает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она напомнила, что Штаты поддерживают Киев в данном вопросе.

«Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — цитирует ее РИА Новости.

Она объяснила, что на территории Крыма действуют «массивные военные сооружения», превращенные РФ «в важные логистические точки».

#США #Украина #Крым
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