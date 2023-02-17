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Нуланд назвала военные объекты Крыма легитимной целью для Украины
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Военные объекты в Крыму — это легитимная цель для Украины, считает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она напомнила, что Штаты поддерживают Киев в данном вопросе.
«Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — цитирует ее РИА Новости.
Она объяснила, что на территории Крыма действуют «массивные военные сооружения», превращенные РФ «в важные логистические точки».
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