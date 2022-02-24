В МИД РФ назвали операцию в Донбассе попыткой предотвратить глобальную войну

Военная спецоперация на территории Донбасса — это не начало войны, а лишь попытка предотвратить глобальную войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».

«Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну. И, во-вторых, это окончание войны. А война, кто не знает, велась восемь лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения», — поделилась Захарова своим видением ситуации.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении к гражданам страны.

Страны-члены НАТО осудили действия России и призвали Москву немедленно прекратить военную операцию.

Кроме того, страны Запада начали обсуждать необходимость введения новых санкций против России.