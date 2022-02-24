НАТО призвало Россию прекратить военную операцию в Донбассе

Страны-члены НАТО осудили операцию России на Украине и призвали Москву немедленно прекратить ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы альянса.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее, полностью соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся», — сказано в тексте, обнародованном после экстренного заседания организации в Брюсселе.

Страны также напомнили, что осуждают решение РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики, так как оно нарушает целостность и суверенитет Украины.

«Лидеры России должны нести полную ответственность за последствия своих действий», — подчеркнули в альянсе. И добавили: «Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении к гражданам страны.

Ранее Президент РФ по просьбе глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.

В связи с этим страны Запада начали обсуждать необходимость введения новых санкций против России.