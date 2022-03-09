МИД Китая осудил односторонние санкции против России

Китай не поддерживает односторонние санкции против России, так как они не несут мира и безопасности, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай решительно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой базы», – сказал дипломат, комментируя запрет на импорт энергоносителей из РФ, установленный Правительством США.

По его словам, «размахивание санкционной дубинкой по любому случаю» лишь вызывает дополнительные трудности для экономики и качества жизни людей в определенных странах.

Чжао Лицзянь напомнил, что Китай и Россия всегда успешно сотрудничали в сфере энергетики и продолжат на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды развивать торговое сотрудничество, в том числе и в нефтегазовой сфере.

8 марта Президент США Джозеф Байден заявил о введении полного запрета на импорт российского газа и нефти.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что агентства Bloomberg и «Рейтер», а также телеканал CNN узнали о готовности США ввести эмбарго на нефть из России. После этого цена нефти Brent превысила 132 доллара за баррель.