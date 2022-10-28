Китайский МИД заявил, что высоко ценит приверженность Путина принципу «единого Китая»

В КНР очень высоко ценят приверженность Президента РФ Владимира Путина принципу единства Пекина и Тайбэя, заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, комментируя слова российского лидера о Тайване. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений», — сказал дипломат на брифинге.

Днем ранее на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Тайвань — это неотъемлемая часть КНР и все «телодвижения представителей США с визитами» на остров являются провокацией.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после приезда на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе. Власти Китая расценили это как поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США и провели масштабные военные учения на своей территории. КНР также разорвал сотрудничество с американскими партнерами сразу по нескольким направлениям.

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