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Политика
27 октября 2022  13:34

«Это главное событие дня»: Песков рассказал о выступлении Путина на Валдайском форуме

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Сегодняшнее выступление Президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме будет иметь очень важное значение. Изучать его будут еще в течение нескольких дней, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это главное событие дня, которое наверняка потом много дней предстоит анализировать его содержание, изучать, читать и перечитывать», – сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

Напомним, сегодня Путин примет участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» – об этом ранее сообщила пресс-служба Кремля. Также «будет дискуссия», в ходе которой Президент ответит на вопросы участников заседания.

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