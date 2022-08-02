Армию Китая привели в боевую готовность из-за визита Пелоси на Тайвань

Минобороны КНР заявило, что народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боеготовности. В качестве контрмер армия проведет сразу несколько целенаправленных военных мероприятий, говорится в заявлении ведомства. Так власти КНР отреагировали на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Напомним, ранее СМИ собщили, что уже сегодня вечером восточная зона боевого командования китайской армии начнет серию военных операций около Тайваня – в военном ведомстве эту информацию подтвердили.

В сообщении Минобороны КНР подчеркивается, что армия будет «решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность», и противостоять попыткам организовать «независимость Тайваня».

Напомним, ранее Пелоси отправилась с официальной поездкой в страны Азии — Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. О возможности ее визита на Тайвань официально не указывалось, об этом стало известно постфактум. Позднее она заявила, что ее визит не противоречит политике США по Китаю. По ее словам, власти Америки выступают против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.