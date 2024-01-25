В «Метроэлектротрансе» рассказали, как преодолели последствия обильных снегопадов

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

Путевому хозяйству наземного электрического транспорта «Метроэлектротранс» на фоне обильного снегопада в Казани и его последствий пришлось работать в усиленном круглосуточном режиме и с минимальными перерывами на отдых в течение нескольких дней.

«На балансе предприятия находится 132 км пути, 66 стрелочных переводов, которые приходилось очищать постоянно. Сложность была ещё в том, что снег шёл непрерывно и его приходилось убирать вновь и вновь», — отметили в предприятии.

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

Также значительно затрудняли процесс уборки брошенные и застрявшие на путях и рядом с путями автомобили — такие участки приходилось чистить вручную.

Нелегко пришлось в непогоду и самим трамваям — обильный снегопад и связанные с ним снежные заносы приводят к тому, что тележки двигателей, расположенные достаточно низко, забивались снегом. Из-за этого техника выходила из строя и ее приходилось возвращать в депо — работники поднимают и выкатывают тележку, чтобы освободить ее от снега, а потом сушат двигатель. После работоспособный двигатель устанавливали на место и вновь выпускали трамвай на маршрут, но было и много случаев, когда электродвигатель ломался, что приводило к дорогостоящему ремонту техники.

Видео: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

«Все структурные подразделения предприятия взаимодействуют между собой <...> Работники трамвайного депо работали в круглосуточном режиме, восстанавливая вагоны», — отмечается в сообщении «Метроэлектротранса».

Отмечается, что сейчас движение всех трамвайных маршрутов восстановлено, однако ведутся очистительные и подготовительные работы для того, чтобы минимизировать издержки, связанные с сильными снежными заносами на трамвайных путях и стрелочных переводах.

Ранее сообщалось, что в утренние часы пик в метро Казани снова ввели дополнительный поезд. На оперативном штабе по уборке снега в понедельник заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев рассказал, что на ликвидацию последствий снегопада в Казани предварительно потребуется более 2 недель.