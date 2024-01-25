В утренние часы пик в метро Казани снова ввели дополнительный поезд

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Из-за увеличения пассажиропотока в Казанском метрополитене накануне вечером, с 17 и до 19 часов, и сегодня утром, с 7 до 9 часов, на линию выведен дополнительный 12-й состав. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

«Интервал движения поездов в этот период сократится до 4 минут 38 секунд. Это позволит значительно разгрузить платформы и быстро доставить пассажиров до нужного места. В межпиковое время движение поездов будет осуществляться в обычном режиме», – отмечается в сообщении в телеграм-канале.

Накануне сотрудники предприятия смогли полностью расчистить от снего трамвайные пути всех городских маршрутов – в сумме это 132 км.

Фото: телеграм-канал «Метроэлектротранса»

На оперативном штабе по уборке снега в понедельник заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев рассказал, что на ликвидацию последствий снегопада в Казани предварительно потребуется более 2 недель.