В Казани полностью восстановлено движение трамваев и троллейбусов после снегопада

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана возобновлено в полном объеме движение трамваев и троллейбусов после снегопада, обрушившегося на город на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Фото: t.me/metroelectrotranskzn/

«<…> полностью восстановлено движение по всем городским маршрутам общественного электрического транспорта», — отмечает пресс-служба в своем Telegram-канале.

По информации предприятия, сегодня ночью его сотрудники завершили уборку снега на 8-м трамвайном маршруте.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn/

Соответственно, сейчас движение электротранспорта по всем маршрутам организовано по расписанию, тогда как метрополитен продолжает работать в усиленном режиме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ликвидацию последствий снегопада в Казани предварительно потребуется более двух недель. «Метроэлектротранс» отводил на это несколько дней. Метеостанция КФУ зафиксировала в январе два снежных рекорда.