Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани полностью восстановлено движение трамваев и троллейбусов после снегопада
В столице Татарстана возобновлено в полном объеме движение трамваев и троллейбусов после снегопада, обрушившегося на город на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
«<…> полностью восстановлено движение по всем городским маршрутам общественного электрического транспорта», — отмечает пресс-служба в своем Telegram-канале.
По информации предприятия, сегодня ночью его сотрудники завершили уборку снега на 8-м трамвайном маршруте.
Соответственно, сейчас движение электротранспорта по всем маршрутам организовано по расписанию, тогда как метрополитен продолжает работать в усиленном режиме.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ликвидацию последствий снегопада в Казани предварительно потребуется более двух недель. «Метроэлектротранс» отводил на это несколько дней. Метеостанция КФУ зафиксировала в январе два снежных рекорда.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»