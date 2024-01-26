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В мэрии назвали более 10 улиц Казани, почищенных этой ночью
Ночью с 25 на 26 января в Казани было расчищено несколько десятков улиц. Рабочие продолжают устранять последствия масштабных снегопадов, рассказали в телеграм-канале мэрии Казани.
Специалисты и дорожная техника работали в том числе на таких участках: «ул.Академика Сахарова, Фучика, Мира в Самосырово, Парковая в Дербышках, 8-е Марта, Юмарт в Новой Вишневке, Царицинский бугор, Беломорская, Айдарова, Приводжская,на перекрестке улицы Осиновкая и пр.Заречье, на Большом Казанском кольце, Ленинской дамбе».
В исполкоме подчеркнули, что некоторые улицы дорожникам приходится проходить по несколько раз, так как быстрой уборке препятствует не только большое количество снега, но и автомобили, припаркованные на обочинах.
Ранее в мэрии уже призывали казанцев помочь рабочим и либо убирать автомобили с обочин, либо оставлять номера телефонов, на которые можно позвонить, чтобы владелец отогнал машину. Не оставлять транспорт на дорогах просит водителей и «Метроэлектротранс», так как зачастую он препятствует проезду троллейбусов и трамваев.
Как сообщал «Татар-информ», на очистку улиц города от снега потребуется от одной до двух недель. Мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, поручил, чтобы до конца этой недели в городе завершилась уборка дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта.
Фото, видео: https://t.me/kzn_official
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