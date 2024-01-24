В мэрии попросили казанцев убирать машины с обочин: Поможем друг другу!

Фото: мэрия Казани

Сильные снегопады стали серьезным испытанием для городских служб, дворников и дорожных рабочих. Однако кроме больших осадков, зачастую уборку осложняют и сами казанцы, рассказал в интервью мэрии столицы РТ бригадир МУП «Городское благоустройство» Альберт Махмудов.

«Работы больше стало. Потому что и снега очень много, и сложнее. Потому что люди не понимают: машины не убирают, вдоль обочин оставляют. Убирать тяжело, машины стоят – трактор может задеть. Бывает, два часа, бывает и больше», — поделился он.

Еще один фактор, препятствующий уборке, — сильные морозы, которые ударили сразу после снегопадов. Замерзший снег убирать тяжелее и дворникам, и технике.

В мэрии призвали горожан помочь дворникам и дорожникам ускорить уборку территорий — убрать машины с дорог или оставлять на лобовом стекле номера своих телефонов.

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин провел выездной штаб по ликвидации последствий снегопада в Ново-Савиновском районе и поручил завершить уборку дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, в течение этой недели. За прошедшие семь дней, отметил он, только на дороги первой и второй категории в Казани выпал 1 млн тонн снега.

Напомним, что из-за брошенных авто сегодня на ул.Халитова в Казани встали троллейбусы двух маршрутов.