Исполком Казани: На очистку улиц города от снега потребуется от одной до двух недель

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На полную ликвидацию последствий прошедших снегопадов столице Татарстана потребуется еще от одной до двух недель. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Марсель Ахметзянов во время пресс-тура по очистке города от снега.

«В эти дни вывезли с улиц Казани 273 тыс. тонн снега. Таким образом, за восемь дней вывезено около 34% снега за весь зимний период. Дорожная техника и снегоплавильные пункты работают в режиме повышенной нагрузки», — рассказал чиновник.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что с 17 января этого года дорожные службы в Казани работают в усиленном режиме. За эти дни выпал 51 миллиметр осадков, что составляет 110% месячной нормы.

По словам Ахметзянова, в первую очередь рабочие стараются расчистить маршруты общественного транспорта и подъездные пути к социальным учреждениям, которых в городе насчитывается более 3 тыс.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Замглавы Комитета внешнего благоустройства также добавил, что рабочие все эти дни трудятся с переработками. За день в очистке города оказываются задействованы примерно 770 рабочих и 1100 единиц техники.

Оператор погрузчика компании «Легион» Навиль Камалиев пояснил, что с переработками одна смена длится 12 часов. Однако такой график, по его словам, не доставляет неудобств и в целом его всё устраивает.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Единственной проблемой являются припаркованные автомобили, из-за которых время на очистку улицы в среднем увеличивается в полтора раза. «Хотя им тоже некуда ставить, во двор не заехать, я вот тоже заехать не могу», — признал вместе с тем дорожный рабочий.

Собранный снег отправляют в снегоплавильные пункты или на специально оборудованные свалки для снега. Заместитель директора МУП «ДРЭУ» Кировского района Казани Артур Куляшов отметил, что такие свалки полностью соответствуют экологическим требованиям, так как представляют собой заасфальтированные участки со сливом для канализации, куда и будет стекать вода после таяния снега.