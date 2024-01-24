Метшин поручил до конца недели расчистить дороги с маршрутами общественного транспорта

До конца недели в Казани должна завершиться расчистка дорог, по которым курсирует общественный транспорт. Такое поручение во время выездного штаба по ликвидации последствий снегопада в Ново-Савиновском районе дал мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Сейчас к уборке дорог в городе привлечено 760 рабочих и 563 единицы спецтехники. 311 из них привлечены дополнительно.

«К концу недели необходимо расчистить дороги с маршрутами общественного транспорта», — подчеркнул мэр.

Таким образом, до воскресенья в городе предстоит очистить снег с 554 км дорог.

Метшин добавил, что сейчас в Казани практически полностью освобождены от снега территории социальных учреждений. Он подчеркнул, что критика, поступающая со стороны горожан «понятна и справедлива».

«Где-то не успевают дворы расчистить, внутриквартальные проезды, но движение для пешеходов и транспорта стараемся расчистить в первую очередь у социальных учреждений, детсадов, школ, больниц, магазинов и остановок», — объяснил мэр Казани.

Во время выездного штаба он посетил двор дома №54 корпус 3 на проспекте Ямашева. Здесь завершилась расчистка территории, освобожден от снега проезд к контейнерной площадке. Рабочие продолжают трудиться на расчистке проезда рядом со зданием.