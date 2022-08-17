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Ру Тат
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Здоровье
17 августа 2022  13:20

Нагуманов ввел масочный режим в администрации Альметьевского района

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Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов подписал распоряжение, согласно которому все сотрудники органов местного самоуправления и подведомственных учреждений обязаны носить маски. В частности, использовать их работники мэрии должны при проведении совещаний и приема граждан.

Масочный режим вернули из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, говорится в документе. В силу оно вступило со дня подписания.

Напомним, в минувшие выходные Президент Татарстана Рустам Минниханов порекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах на фоне ухудшения эпидситуации.

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