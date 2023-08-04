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В менделеевской «Гонке героев» примут участие бойцы спецоперации
В военно-патриотическом забеге «Гонка героев» в Менделеевске примут участие бойцы специальной военной операции, прибывшие в отпуск. Их точное количество пока неизвестно. Планируется, что они создадут отдельную команду, которая будет бежать первой. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Менделеевского района РТ.
«На военно-патриотический забег 26 августа выйдет команда защитников. Спасибо нашим бойцам за то, что приняли предложение. Для нас это очень ценно! Думаю, болельщиков у этой команды будет особенно много», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.
2023-й в Менделеевске проходит под знаком Года патриотического воспитания. Напомним, военно-патриотическое мероприятие пройдет 26 августа, ожидается приезд около 2 тыс. участников со всей страны. Для всех гостей организуют семейный кемпинг и проведут фестиваль гитарной музыки.
Город примет соревнования с полосой препятствий второй год подряд: в прошлом году впервые в истории «Гонка героев» прошла не в городе-миллионнике.
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