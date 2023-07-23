Хедлайнерами фестиваля гитарной музыки в Менделеевске станут «Прогульщики»

Хедлайнерами фестиваля гитарной музыки в Менделеевске станут рок-группы «Прогульщики», «На свет», ВИА «Волга-Волга» и Lazy Days. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Фестиваль гитарной музыки объединит всех участников предстоящего военно-патриотического фестиваля «Гонка героев» в Менделеевске. На музыкальный форум пригласят известных исполнителей бардовской песни со всей страны. Также на фестивале детям бесплатно раздадут мороженое.

Глава района Радмир Беляев уточнил, что для проведения фестиваля и гонки будет развернут палаточный лагерь.

«Рядом с трассой полосы препятствий мы развернем палаточный городок и проведем семейный кемпинг-фестиваль. Гости могут не беспокоиться, все условия будут созданы: предусмотрим и электроснабжение в вечернее время, чтобы все могли подзарядить электронные устройства. А всем детям днем бесплатно раздадим мороженое», — поделился деталями предстоящей программы руководитель района.

В этом году «Гонка героев» в Менделеевске пройдет не просто как преодоление полосы препятствий, а как большой семейный фестиваль. Сама трасса станет сложнее и разнообразнее, чем в прошлом году, увеличится и фан-зона для болельщиков. Также в администрации города анонсировали появление нового необычного батальона, участники которого пока не называются.

Напомним, в прошлом году Менделеевск стал первым малым городом, принявшим «Гонкк героев». Соревнования собрали более тысячи участников. В этом году ожидают еще больше гостей. Семейный фестиваль и военно-патриотическая «Гонка героев» пройдут в городе 26 августа.