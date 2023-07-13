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Для «Гонки героев» в Менделеевске оборудуют новую трассу и кемпинг
Менделеевск второй год подряд примет военно-патриотический забег «Гонка Героев». Гостей со всей страны ждут 26 августа. Рядом с трассой, расположенной у нового стадиона, будет организован кемпинг, чтобы участники и болельщики могли приехать семьями, расположиться с палатками. Сама трасса также претерпит значительные изменения.
«Подготовка к масштабному событию началась с зимы 2023 года. В этом году на трассе будут новые испытания, а ее протяженность увеличится до 9 километров», — поделились с «Татар-информом» организаторы.
Участников на трассе ждут такие препятствия, как «перенос ящиков», «швея», «метание вил», рукоходы «лиана», качели и многие другие. На пути также будет больше водных преград, это всегда добавляет особых эмоций участникам, считают организаторы.
Для болельщиков будет организована насыщенная программа: их ждет концертная программа, интерактивы, детская площадка с анимацией. Вечером в тот же день состоится фестиваль гитарной музыки, на который пригласят известных музыкантов со всей страны.
Отдельное внимание будет уделено безопасности.
«Трасса будет собрана с учетом всех мер защиты, вся территория будет обработана от насекомых. Подготовка трассы уже начинается», — рассказал на совещании глава Менделеевского района Радмир Беляев.
Предполагается, что в этом году в «Гонке героев» примет участие и команда администрации Менделеевского района, а также команды АО «Аммоний», при поддержке которых проходят соревнования.
Радмир Беляев также поучаствует в «Гонке героев», он еще с зимы начал приходить в «крепкую физическую форму». Видеороликами он делился в своем телеграм-канале, называя их «шок-контентом». Свое участие глава района назвал «вызовом».
Напомним, в прошлом году впервые в истории малый город Менделеевск принял Всероссийскую «Гонку Геров». Затем организаторы приняли решение проводить его здесь ежегодно.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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