Более 2 тыс. человек вышли на старт казанской «Гонки героев-2023»

На «Свияжских холмах» под Казанью 29 июля состоялось патриотическое мероприятие — забег с препятствиями «Гонка героев». В сезоне 2023 года — это единственная казанская гонка. В масштабном забеге с препятствиями приняли участие более 2 тыс. человек.

Для участников подготовили 31 испытание на силу и выносливость, распределив их по трассе длиной около 10 километров. Полоса препятствий включала традиционные рукоходы разной сложности, пройти которые необходимо было только за счет силы рук, не касаясь земли. Участникам также предстояло преодолеть многочисленные преграды из воды и грязи и свои страхи. Финальным испытанием стал подъем по канату на восьмиметровую горку «Эверест».

Наряду с любителями в «Гонке героев» приняли участие 205 опытных атлетов. В формате чемпионата они боролись за призовые места. Самое быстрое время прохождения трассы среди мужчин — 57 минут, среди женщин — один час и 18 минут. Победителей наградили кубками и призами от партнеров.

На протяжении всего мероприятия для участников гонки и их болельщиков работала фан-зона. Там можно было принять участие в массовой разминке и других спортивных активностях от партнеров мероприятия, а также отдохнуть в зоне восстановления, затейпироваться (поддержать мышцы с помощью специальных лент), сделать фотографии и перекусить на полевой кухне.

Следующая «Гонка героев» в Татарстане состоится в малом городе Менделеевске, который уже второй год подряд примет забег. Гостей со всей страны здесь ждут 26 августа. Рядом с трассой, расположенной у нового стадиона, будет организован кемпинг, чтобы участники и болельщики могли приехать с семьями и установить палатки. Сама трасса также претерпит значительные изменения.

Участников ждут такие препятствия, как «перенос ящиков», «швея», «метание вил», рукоходы «лиана», качели и многие другие. На пути также будет больше водных преград — это всегда добавляет особых эмоций участникам, считают организаторы.

Глава района Радмир Беляев в своем Telegram-канале разметил видео с казанской «Гонки героев».

«На „Свияжских холмах“ прошла „Гонка героев“, следующая точка — Менделеевск! Говорят наш менделеевский баннер в фанзоне сегодня был среди самых популярных фотоплощадок. Такая же атмосфера (а может, даже лучше) будет у нас в Менделеевске 26 августа! Ждем всех», — написал руководитель района.