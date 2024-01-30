В Менделеевске возведут арендные дома на 60 квартир и индивидуальные дома на Тихих горах

В Менделеевском районе Татарстана в 2024 году будет введено 15 тыс. кв. метров жилья. Об этом стало известно на расширенном заседании Совета по предпринимательству и инвестициям, которое провел глава муниципалитета Радмир Беляев. Планируется, что будут возведены арендные дома на 60 квартир и индивидуальные дома в районе Тихих гор.

«Строительство жилья — одна из приоритетных задач 2024 года. В 2023 году численность населения Менделеевска выросла практически на тысячу человек. Это говорит о том, что район становится привлекательным с точки зрения работы и проживания. Но проблема жилья сейчас стоит остро, и в этом году мы будем ее решать», — отметил Беляев.

С докладом об основных показателях социально-экономического развития выступил заместитель руководителя исполкома Менделеевского района Ленар Ахметов. По итогам года в районе заметно выросло число предпринимателей. На данный момент здесь трудятся 789 представителей малого и среднего бизнеса, доля работающих в этом сегменте в районе составляет больше 30%.

«Объемная точка роста инвестиций — развитие АО „Аммоний“, благодаря которому принято решение о расширении свободной экономической зоны „Алабуга“ на 900 гектаров в сторону Менделеевского района. Здесь будет реализован проект „Аммоний-2“ с 500 новыми рабочими местами», — поделился информацией глава района.

В планах этого года также присутствует строительство Менделеевского химико-технологического колледжа на 240 студентов с общежитием. Он станет частью образовательного кластера вместе с центром детских компетенций «Менделеевская Долина» и лицеем «Потомки Менделеева», который посещал Раис Татарстана Рустам Минниханов.