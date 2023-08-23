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Минниханов в Менделеевске оценил обновленный после капремонта лицей «Потомки Менделеева»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе поездки в Менделеевский район посетил химико-технологический лицей №3 «Потомки Менделеева», где провели капитальный ремонт.
В образовательном учреждении обновили кабинеты химии, биологии, физики. Кроме того, был полностью обновлен интерьер, модернизированы учебные кабинеты и оснащены профильные предметные кабинеты. Финансовую помощь в обновлении и укомплектовании классов оказала компания «Аммоний».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов осмотрел военный комиссариат Менделеевского района, где провели капремонт, а также проверил готовность производства очищающих реагентов на заводе «Аммоний».
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