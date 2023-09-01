В Менделеевске открыли химлицей «Потомки Менделеева» с особой системой безопасности

В День знаний в Менделеевске состоялось открытие химико-технологического лицея «Потомки Менделеева». Он организован на базе школы №3, в которой провели капитальный ремонт. Обновленный лицей принял 958 школьников и 150 первоклашек.

Гостем торжественной линейки стал заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Горев. На первом звонке к родителям и детям также обратился глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Для меня очень отрадно, что задуманные планы сбылись. Мы вложили душу и сердце, чтобы получился лучший химико-технологический лицей в Республике Татарстан. Мы получили высокую оценку проекта от Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Во время визита в наш район он поставил нас в пример, потому что по оснащению и ремонту всё соответствует самым современным требованиям», — отметил Радмир Беляев.

Проектная мощность лицея — 1178 учащихся. Символический ключ от образовательного учреждения передал главный инженер АО «Аммоний» Эдуард Еремеев.

Градообразующее предприятие выделило 227 млн рублей на капитальный ремонт здания. Из бюджета Республики Татарстан по решению Рустама Минниханова выделено более 80 млн рублей на оснащение здания.

Лицей оборудован робототехникой, цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии. В учебных кабинетах установлены интерактивные панели и новая школьная мебель.

В лицее также смонтирована уникальная система безопасности с управлением доступом в учреждение с устройством Face ID.