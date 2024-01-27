В Татарстане план по строительству жилья выполнен уже на 12%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

План по строительству жилья на 2024 год выполнен в Татарстане уже на 12%. Об этом рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства региона министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел традиционное совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Напомню, программа минимум на 24-й год — 3 млн 150 тыс. кв. метров жилья. План по состоянию на 27 января выполнен на 12%, введено 376 тыс. кв. метров жилья», — отметил докладчик.

Из коммерческого жилья пока сдано только 4,5% от запланированного объема — 20 многоквартирных домов общей площадью 66,4 тыс. кв. метров. В свою очередь программа социальной ипотеки выполнена на 5,3%, введено 11 домов площадью 8,6 тыс. кв. метров, пояснил министр.

По оценке Айзатуллина, наибольшее выполнение плана фиксируется в индивидуальном жилищном строительстве. «Согласно статистической отчетности», сданы частные дома площадью 301 тыс. кв. метров. Это почти 20% от плана, который равняется 1 млн 513 тыс. кв. метров индивидуального жилья, добавил глава Минстроя РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за прошлый, 2023 год ввели рекордные 3,4 млн кв. метров жилья.