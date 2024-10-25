В Менделеевске создадут Ассоциацию ветеранов специальной военной операции

В Менделеевском районе Татарстана создадут Ассоциацию ветеранов специальной военной операции. Такое решение было принято на встрече с ветеранами боевых действий СВО. Цель Ассоциации — помогать демобилизованным освоиться в новых условиях, трудоустроиться, реабилитироваться и поддерживать в других вопросах.

Провел встречу глава района Радмир Беляев. На ней бойцы детально обсудили накопившиеся вопросы — в частности, по трудоустройству.

«Ветераны внесли ряд предложений, с удовольствием их поддержал. Все взяты на личный контроль», — сообщил Беляев.

Еще одно из прозвучавших предложений — создать центр «Патриот», где будут заниматься патриотическим воспитанием детей и подростков.

Ветераны поблагодарили за помощь в адаптации, а также за программу реабилитации, которая действует в местном санатории. Решено чаще проводить такие встречи, чтобы ни один вопрос наших ветеранов не остался без должного внимания.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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