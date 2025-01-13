В Год защитника Отечества в Менделеевске откроется «Центр ветеранов боевых действий» на базе центра «Патриот». Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Площадка объединит молодежь и ветеранов. В Центре расположатся Совет пенсионеров, Ассоциация ветеранов СВО, представители ветеранов Афганской и Чеченской войн, участники ликвидации последствий Чернобыльской аварии», — пояснил он.

«Это хорошая возможность для ветеранов обмениваться опытом, вести общие проекты», — добавил спикер.

«Определили здание, в котором откроется „Патриот“. Он расположится в бывшем здании федерального казначейства», — анонсировал Беляев.

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